Calw Corona-Krise: "Leone Pizzaexpress" beliefert Bedürftige kostenlos

Bedürftige seien jederzeit willkommen in seinem Pizza-Service in der Altburger Straße, bekräftigt er. Nur ein Wort reiche, dass sie eine warme Mahlzeit bekommen, ohne dafür zahlen zu müssen. Daran hält er fest, obwohl die Geschäfte für Mahmood selbst sehr schlecht laufen, wie er einräumt. "Die Leute haben Angst zu kommen", bedauert er. Doch sein Glauben hilft ihm dabei, positiv zu bleiben: Gott will nur gute Taten sehen und kein Sparbuch."