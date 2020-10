Calw Corona-Infektion: Schule wird vorerst geschlossen

Wie am Wochenende bekannt wurde, ist ein Zwölftklässler des Maria-von-Linden-Gymnasiums in Stammheim positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Laut Informationen von Calws Oberbürgermeister Florian Kling (SPD) war der Schüler bereits seit Mittwoch, 30. September, aufgrund der Krankheitssymptome dem Unterricht fern geblieben. Da jedoch Schüler und Lehrer in seinem Umfeld an den beiden Tagen zuvor einem Ansteckungsrisiko ausgesetzt waren, bleibt das Maria-von-Linden-Gymnasium nun zunächst bis einschließlich Mittwoch, 7. Oktober, geschlossen.