Calw Corona-Hit bringt 3000 Euro

Zwei Stiftungen beteiligt

Das "Klangspektrum BW" wurde von der Baden-Württemberg-Stiftung zusammen mit der Eva-Mayr-Stihl-Stiftung als Corona-Hilfspaket für den Kulturbetrieb Mitte August gestartet.

Laut Pressemitteilung haben sich mit insgesamt 1000 Beiträgen Musiker verschiedenster Stilrichtungen in den Kategorien Klassik, Jazz, Populäre Musikstile, Cultural Diversity sowie Blas- und Volksmusik beteiligt. Die Teilnehmer erhielten ein Gesamthonorar von 1,5 Millionen Euro.

Der 38-Jährige Johnen ist in Calw aufgewachsen, wohnt aber seit zehn Jahren in Neubulach und pendelt berufsbedingt zwischen dem Schwarzwald und Berlin hin und her.

"Wenn ich nicht in Berlin zu tun habe, mache ich mich in Calw für soziokulturelle Projekte stark, zum Beispiel für den Verein StadtLandKultur oder die Konzertreihe ›Jazz am Schießberg‹", sagt der Bassist.

Gemeinsam mit Pianist Alexander Wienand und Sänger Sergio Medina Caballero hat Johnen vor einigen Jahren das Produzenten-Trio "Incubación Music Production" gegründet. Das Ziel: traditionelle kubanische Salsa, globale Popkultur und zeitgenössische Jazzimprovisation miteinander verbinden.

Johnen und Wienand, der ebenfalls in Calw aufgewachsen ist, kennen sich schon von klein auf, seit dem Kindergarten, um genau zu sein. "Wir haben zusammen Fußball gespielt und mit 13 schließlich unsere erste Jazzband gegründet", sagt Johnen.

Die beiden Freunde haben als Jazz-Musiker eigentlich einen klassischen Hintergrund, zugleich bestand aber auch immer schon eine Passion für lateinamerikanische Musik, was nicht zuletzt dem legendären Musikalbum "Buena Vista Social Club" aus dem Jahre 1996 geschuldet ist.

Auf den Spuren der kubanischen Altmeister trafen Johnen und Wienand 2017 in Havanna schließlich auf Sänger und Songschreiber Caballero, der Beginn einer bis heute währenden Zusammenarbeit.

Hiobsbotschaft Lockdown

Im Frühjahr diesen Jahres dann der erste Lockdown. Für Johnen und Co. eine "Hiobsbotschaft", wie er im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten berichtet.

Denn die laufende Konzerttätigkeit musste eingestellt werden, eine wichtige Einnahmequelle für selbstständige Musiker. Caballero sei dann schließlich auf die Idee zu dem Song "Rey sin Corona – Ich bin König ohne Krone/ König ohne Corona" gekommen.

"Sergio hat einen Text geschrieben, ihn zu Hause mit dem Smartphone aufgenommen und mir dann via Whatsapp geschickt", erklärt Johnen.

Der 38-Jährige beginnt in der Folge, die Komposition zu schreiben. Er macht sich Gedanken über die rhythmische Struktur, das Bass-Pattern und über die Instrumentierung des Songs.

Um den Aktualitätsbezug nicht zu verlieren, habe man sich schließlich beeilen müssen, damit der Song noch während des damaligen Lockdowns veröffentlicht werden konnte, blickt Johnen zurück.

Gemeinsam mit weiteren befreundeten Musikern gingen die drei schließlich im April in ein Berliner Musikstudio, wo sie den Song innerhalb eines Tages aufnahmen. Die Musiker saßen in mehreren Aufnahmeräumen, Glasscheiben gewährten Sichtkontakt. "Während des Einspielens haben wir zugleich auch noch alle beteiligten Instrumentalisten für das Musikvideo aufgenommen" und später zu einer Collage angeordnet, damit das Ganze wie "eine Videokonferenz" wirke, sagt Johnen.

Das Video wurde im Mai veröffentlicht. Im August wurde Johnen dann über soziale Netzwerke auf das Musikprogramm "Klangspektrum BW" aufmerksam. "Das hat für uns wie die Faust aufs Auge gepasst", sagt der 38-Jährige.

Mit dem Preisgeld von 3000 Euro möchte Johnen nun zum einen den an den Aufnahmen beteiligten Musikern die Gage bezahlen, zum anderen die Produktionskosten decken und zuletzt das übrig gebliebene für die nächste Album-Produktion verwenden.

Johnen ist neben seiner Tätigkeit als Profimusiker zugleich noch als Geschäftsführer der Deutschen Jazzunion tätig. Dort habe er bedingt durch die Corona-Krise gerade "alle Hände voll zu tun". Schließlich bestehe die Gefahr, dass "durch mangelnde wirtschaftliche Hilfe eine ganze Branche" verschwinde, fürchtet er.

"Die Politik muss endlich verstehen, wie die gegenwärtige Lebens- und Arbeitsrealität der soloselbstständigen Kunst- und Kulturschaffenden aussieht", sagt Johnen. Sein Bundesverband fordert daher laut einer aktuellen Pressemitteilung unter anderem die Absicherung der Lebenshaltungskosten durch die Bundesregierung und die Absenkung der Zugangshürden zu November-, Dezember- und Neustarthilfen.