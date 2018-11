Calw Container ersetzen Klassenzimmer

Calw-Stammheim. Die mit Abstand größte Schule Calws wird von 2019 bis 2022 umfassend saniert. Immerhin hat das Hauptgebäude schon fast 40 Jahre "auf dem Buckel" – ohne größere Erneuerungen. Der Ortschaftsrat Stammheim, der Bau- und Umweltausschuss und schließlich der Gemeinderat werden in ihren nächsten Sitzungen darüber entscheiden, ob sie der Generalsanierung in drei Bauabschnitten, den Kosten sowie der Vergabe der Projektsteuerungsleistungen an das "Büro Klotz und Partner" aus Stuttgart zustimmen.

Insgesamt war für das Vorhaben am MvLG eine Summe von 12, 205 Millionen Euro eingeplant. Jedoch könne es laut der Sitzungsvorlage durchaus passieren, dass die Kosten auf rund 13,5 Millionen Euro steigen. Größtes Risiko hierbei seien die stark steigenden Baupreise. Aber auch mögliche Schadstoffe, die bei den Arbeiten gefunden werden könnten, sowie eventuell steigende Baunebenkosten würden die Gesamtsumme weiter in die Höhe treiben. Weitere Risiken in Sachen Kostenerhöhung: die technische Ausstattung, die das MvLG "smart" machen soll und die flächendeckende Lüftungsanlage.

"Für letztere wird derzeit geprüft, ob eine weitere Fördermöglichkeit besteht, falls als Nebeneffekt erhöhte Standards der Energieeffizienz erreicht werden", ist dazu in der Sitzungsvorlage zu lesen.