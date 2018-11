Calw Clownereien für Erwachsene

Clown Kampino weiß um leichte, aber auch um die schweren Töne, die ein Leben mit sich bringt. So kann er mit lauten und leisen Tönen Humor im Alltag wecken und auch dem Schweren ein Lächeln gegenüberstellen.

Jonglage und Zauberei

Bei Kultur im Café Bohne erwartet die Zuschauer ein Clowntheater mit spontanen Improvisationen, Jonglage, Zauberei und Szenen, die immer wieder komplett schiefgehen, weil beim Clown eben alles anders ist als im "normalen" Leben. Kampino scheitert schon bei der Ansage am Mikrofon und dem Eigenleben des Kabels, in das er sich heftig verheddert. Und warum hat Kampino so eine lange Leitung? Na, um sie als Telefon zu benutzen, um einen guten Freund anzurufen. Clown Kampino alias Ludger Hoffkamp ist Seelsorger, Trauerbegleiter, Buchautor und als Clown, Gaukler, Ballonkünstler im Lande unterwegs. Hausdirektorin Stefanie Vollmer und der Förderverein Seniorenzentren Calw laden ein zu einer außergewöhnlichen Clownvorstellung. Der Künstler bringt den Ernst des Lebens mit Humor in Verbindung.