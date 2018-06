Calw "Clavierübungen": Teile des Lebenswerks für Nachwelt erhalten

Autor und Herausgeber einer Zeitschrift über Kirchenmusik

Der Organist Klomp hat in Detmold studiert, war zuerst an der Stiftskirche Herdecke tätig und später Kreiskantor in Bremerhaven. Weitere 17 Jahre wirkte er als badischer Landeskantor in Freiburg, wo er mehrere Ensembles und erfolgreiche Konzertreihen ins Leben rief. Im Jahr 2012 folgte er dem Ruf auf eine Professur für Orgelspiel in Heidelberg. Neben zahlreichen Konzertauftritten ist er auch als Autor und Herausgeber einer kirchenmusikalischen Zeitschrift sowie vieler Notenausgaben hauptsächlich für Orgel oder Chöre tätig.

Das Konzert beginnt um 19 Uhr und dauert rund eine Stunde. Der Eintritt ist frei, um Spenden zur Kosten­deckung wird gebeten.