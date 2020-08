Calw Citymanager spricht über Planung für 3. Oktober

Der Haken an der Sache sind jedoch die Corona-Verordnungen, die jegliche Planung erschweren. So seien verkaufsoffene Sonn- und Feiertage, die von Gewerkschaften und Kirchen ohnehin kritisch gesehen werden, derzeit mit besonderen Hürden verbunden, erklärt Neumann.

Es sei eine Gratwanderung - einerseits müsse es Veranstaltungen geben, um die Innenstadt zu beleben, betont der Citymanager. Andererseits wolle man nicht das Risiko eingehen, dass sich in Calw Menschen mit dem Coronavirus infizieren. Fest steht: Jeder Programmpunkt, den die Gewerbetreibenden und der Citymanager sich ausdenken, muss vom Ordnungsamt abgesegnet werden. "Idee, Genehmigung, Umsetzung" - sei derzeit der gängige Weg. "Der direkte Austausch mit dem Ordnungsamt ist wichtig", findet Neumann dabei.

Bereitschaft, sich einzubringen, ist hoch

An Ideen mangelt es nicht. So würden die Gewerbetreibenden zum Beispiel gerne eine Modenschau am Unteren Ledereck veranstalten. Oder im Vorfeld des Feiertags eine Veranstaltung namens "Wein und Kultur", bei denen die Besucher in den teilnehmenden Gastronomiebetrieben besondere Weine verkosten können. Auch das sei aber alles noch nicht spruchreif.

Jedenfalls sei die Bereitschaft der Gewerbetreibenden bemerkenswert hoch, sich einzubringen, lobt der Citymanager.

Für die Gewerbeschau "Kimmich Open" und die Messe "Top Job", die schon dieses Jahr hatten ausfallen müssen, seien bereits Termine im März 2021 im Gespräch, so Neumann. Doch auch hier gilt, wie derzeit in allen ­Bereichen: In welcher Form das alles stattfinden können wird, steht noch in den ­Sternen.