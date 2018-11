Calw Citymanager ab Juli unterwegs?

"Wir sind ja schon lange dran, aber so konkret war es noch nie", betont Jürgen Ott, einer der beiden Vorsitzenden des Gewerbevereins, im Gespräch mit unserer Zeitung. Nach Monaten, gar Jahren der Grobplanung, haben die Stadt, der Gewerbeverein und die imakomm Akademie Stuttgart in den vergangenen Monaten ein Konzept erstellt, aus dem genau hervorgeht, was die Stadt braucht, was sie schon hat und wo es in Zukunft hingehen soll. Im Fokus stehen unter anderem die Steigerung der Attraktivität der Stadt, Kundenbindung und Veranstaltungen. Alles, um das übergeordnete Ziel zu erreichen: eine Stärkung des Wir-Gefühls und ein Netzwerk aller Akteure.

"Bisher sind wir im Vergleich mit anderen Städten in unserer Größe deutlich unterrepräsentiert im Bereich Wirtschaftsförderung", findet Oberbürgermeister Ralf Eggert. Nur ein kleiner Stellenanteil und einige Ehrenamtliche kümmern sich derzeit um Weihnachtsmarkt, Wochenmarkt und verschiedene Aktionen zur Belebung der Innenstadt. "Wir brauchen aber jemanden, der sich professionell darum kümmert, Ideen sammelt und sich mit anderen Citymanagern austauscht", so Eggert.

Schlankere Struktur