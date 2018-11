Calw Chorleiter verlässt Swing Singers nach 18 Jahren

Zum einen: 40 Sänger haben sich Ausgefallenes einfallen lassen. Sie möchten mit einem kultigen Programm einheizen. Der andere Grund: Der Popchor nimmt Abschied von seinem langjährigen musikalischen Leiter Jacek ­Kacprzak. Und: Die "Neue", Julia Schuster, wird mitsingen, wenn es heißt "Hit me with a hot note".

Zuletzt sprach es sich in der Chor- und Musikszene Calws herum: Kacprzak hört bei den Swing Singers auf. Am Rande der Generalprobe zum Jahreskonzert gab der 54-Jährige aus Oberhaugstett einen kleinen Einblick in sein Leben als Musiker. Dabei erläuterte er die Gründe für sein Ausscheiden. Es sei zuletzt immer wieder zu Terminüberschneidungen zwischen Beruf und Hobby gekommen, sagt Kacprzak. Immerhin war es eine einzigartige, musikalische Erfolgsgeschichte, die er mit seinen Freunden der Singers erlebte. Sage und schreibe 18 Jahre dauerte diese Ära. Der 54-Jährige schwärmte beispielsweise von Bremen. Dort erreichte er mit den Swing Singers 2008 beim internationalen Chorwettbewerb für den Vortrag eines Volksliedes in der Kategorie Pop B den ersten Platz. Als Höhepunkte erlebte der Musiker Auftritte in Turin, Latsch und Montagnola. Im Tessiner Hesse-Ort bedankte sich Hesses Enkelin Eva vor dem Museum mit einem selbst intonierten Soloständchen für den Calwer Chor.

Kacprzaks Anspruch als Künstler ist es stets, seinem Publikum gute Musik mit hohem Unterhaltungswert und guter Qualität zu bieten. Dabei achtet er darauf, dass die Musik "lebt". Soll heißen: Sie soll gefüllt sein mit Freude und Leidenschaft. Was das angeht, befand er sich mit seinem Chor auf einer Wellenlänge. Ein Markenzeichen seines Chores war, dass selbst schwierige Texte – ob auf Deutsch, Englisch oder Italienisch – auswendig gesungen wurden.