Calw Chor lädt zu offenen Proben ein

Markante Rhythmen und ungewöhnliche Taktarten

Die offenen Proben finden an den Montagen 22. und 29. Januar, 5. Februar und am Freitag, 9. Februar jeweils ab 20 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in der Martin-Luther-Straße 2 statt. Eingeladen sind alle, die gerne im Chor singen und an diesem Musikstil interessiert sind. Charakteristisch sind vor allem typische Vierklangharmonien, markante Rhythmen und ungewöhnliche Taktarten.

Die fünf Teile der Messe, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus und Agnus Dei, sind sehr unterschiedlich vertont und stark auf ihren jeweiligen Inhalt sowie Ort im Gottesdienstablauf ausgerichtet. So wechseln klagende und bittende Töne mit schwungvollen und begeisternden Teilen ab. Das Stück ist vierstimmig und in mittlerer bis leichter Schwierigkeit gehalten. Die Einladung richtet sich sowohl an Chorsängerinnen und Chorsänger, als auch an Menschen, die das Chorsingen gerne einmal projektweise ausprobieren wollen.