Calw Chancenlos, aber tapfer

TSV Calw – TSV Pfungstadt 0:5 (3:11, 6:11, 7:11, 5:11, 4:11). Das Publikum in der Calwer Walter-Lindner-Halle konnte ganz entspannt das Bundesliga-Match der zuletzt schwer angeschlagenen "Löwen" gegen den international überragenden Gast aus Hessen beobachten. Einmal mehr bekamen sie auf Seiten des Gastgebers Mannschaftsaufstellungen zu sehen, die es so zuvor noch nicht gab. Der Grund dafür ist einfach: Neben Hauptangreifer Raphael Schlattinger, der seit Wochen schwer vermisst wird, konnte auch Zweitschlagmann Bernd Bodler (Schulter) nicht antreten. Verletzungsbedingt fiel auch noch Abwehrspieler Heiko Bestle (Knie) aus, so dass die Schwarzwälder gewissermaßen auf dem Zahnfleisch daherkamen.

Auch wenn die Gäste im ersten Satz gleich einmal zeigten, wer hier der Chef im Ring ist, zeigten die Calwer doch den Mut der Verzweiflung und überraschten das Weltklasse-Team der Gäste so manchmal.

Die rechte Abwehrseite übernahm zunächst Mathias Zierer, der erst seit einigen Tagen wieder körperlich belastbar ist. Die linke Flanke deckte Lukas Gruner ab, die Mitte übernahm Nick Stoll. Philipp Kübler rückte erneut nach vorn neben Nico Stoll, der diesmal die Hauptarbeit der TSV-Offensive übernehmen musste. Im dritten Satz warf Trainer Thomas Stoll auf der rechten Defensivseite erstmals Nachwuchsspieler Leandro Schmidberger ins kalte Wasser. Der 18-Jährige aus Altburg machte seine Sache gegen die Brutalo-Angriffe von Patrick Thomas und Johannes Jungclaussen gut.