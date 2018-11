Calw CDU-Vorstoß läuft am Ende ins Leere

Bei so mancher Fraktion sorgte der Vorstoß von Hölzlberger für Verwunderung und Unverständnis. So etwa bei SPD-Rat Lothar Kante, der sich wunderte, dass man ausgerechnet im Bereich Bildung und Soziales substanzielle Einsparungen fordere. "Das kann ich schlicht nicht nachvollziehen", so der Sozialdemokrat aus Althengstett, der auch von FDP-Kreisrat Martin Lacroix Unterstützung erhielt.

Ulrich Bünger, in finanziellen Angelegenheiten stets wortgewaltig und meinungsstark, lenkte die Debatte in eine etwas andere Richtung und stellte die Frage, was für den Kreis überhaupt noch leistbar sei und wo er überhaupt noch Handlungsspielraum und Einflussmöglichkeiten habe. Diese Frage müsse die Verwaltung zusammen mit dem Kreistag dringend beantworten. Eine Anregung, die man seitens der Kreisverwaltung auf- und annahm. Geschehen soll diese Aufarbeitung der finanziellen Spielräume aller Voraussicht nach in der nächsten Sitzung des Verwaltungsausschusses am 3. Dezember.

Für den in dieser Woche zu behandelnden Bereich Schulen und Soziales sieht man beim Landkreis jedenfalls so gut wie keine Spielräume und Stellschrauben, an denen man da drehen könnte. Möglicherweise noch bei den Schulen, aber das wäre "grottenfalsch", stellte Landrat Riegger klar. "Da bin ich nicht dafür."

Nach insgesamt gut zweistündiger Debatte fasste der Ausschuss schließlich – anders als es Andreas Hölzlberger ursprünglich gewollt hatte – den Empfehlungsbeschluss für den Kreistag.