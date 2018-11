Calw CDU gibt Stadt Mitschuld an Schließung der Hochschule

Calw (bir). In der Diskussion um die Schließung der SRH Hochschule in Calw meldete sich auch die Junge Union (JU) im Kreis Calw und der CDU Stadtverband zu Wort. Sie bedauern, dass der Standort in der Hesse-Stadt schließt. Die Verantwortlichen machen aber auch klar einen Mitschuldigen aus: die Stadt Calw. "Man hat sich viel zu wenig um die Attraktivität der Stadt für junge Menschen geschert", so die frisch gewählte JU-Kreisvorsitzende Luisa Koch. "Egal ob Ausgehmöglichkeiten, Freizeitattraktivitäten oder günstigen Wohnraum – die Verantwortlichen der Stadt Calw haben haben als ständige Bedenkenträger keinen positiven Beitrag geleistet." Laut der CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Ricarda Becker müsse man Sperrstunden lockern, neue Freizeitmöglichkeiten schaffen und neue interessante Läden einrichten. Dafür wolle sich die Partei bei der Kommunal- und bei der Bürgermeisterwahl im kommenden Jahr einsetzen, so Becker weiter.