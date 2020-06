Calw Cannabispflanzen bei Kellerbrand gefunden

Dienstagnachmittag, 13.51 Uhr. Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses im Schauberweg auf dem Wimberg steigen dicke Rauchschwaden auf. Die Calwer Feuerwehr wird alarmiert, Sirenengeheul tönt durch die Stadt. Schon von Weitem ist der dichte Qualm über dem Wohngebiet zu sehen; Fahrzeuge der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes parken dicht an dicht in der Straße. Überall blitzt Blaulicht auf, zahlreiche Menschen stehen in den umliegenden Gärten und beobachten das Geschehen - manche auf Balkonen oder sogar auf ihrer Garage, um sich einen besseren Blick zu verschaffen.

Intensiver Rauchgeruch erfüllt die warme und feuchte Luft. Ein allgegenwärtiges Raunen der Umstehenden, dazwischen das Knacken und Rauschen der Funkgeräte, bildet die Geräuschkulisse. Feuerwehrleute in schwerer Montur, mit Atemschutzgeräten und Axt sind am Einsatzort zugange. Aus Fenstern und Türen dringt Qualm ins Freie. Am Balkon des Hauses lehnt noch die Leiter, über die die Hausbewohner evakuiert wurden. Gegenüber stehen Polizisten zwischen dem Gebäude und der Menge. Wie Udo Zink, Sprecher des Kreisfeuerwehrverbandes Calw, später im Gespräch mit unserer Zeitung berichten wird, müssen im Zuge des Einsatzes zwei Menschen über Steckleitern von Balkonen im ersten Stock und dem Dachgeschoss gerettet werden - laut einer Mitteilung der Polizei handelt es sich dabei um einen 39- und einen 60-Jährigen.