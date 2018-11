Calw Campus-Gelände wird Eigentum des Kreises

Auf der Grundlage des Ergebnisses eines städtebaulichen Wettbewerbs haben sowohl der Gemeinderat der Stadt Calw als auch der Kreistag Calw formell beschlossen, die Flächen des Gewerbegebiets "Stammheimer Feld III" für den "Gesundheitscampus Calw" zu nutzen.

Änderung des Flächennutzungsplans 2018 abgeschlossen

Mit Blick auf die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit des Gesundheitscampus stimmte der Gemeinderat der Stadt Calw in seiner Sitzung am 25. Oktober 2018 zu, den entsprechenden Flächennutzungsplan im Rahmen eines förmlichen Verfahrens zu ändern und auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung das Baurecht über einen Vorhaben- und Erschließungsplan oder vorhabenbezogenen Bebauungsplan herzustellen. Die Änderung des Flächennutzungsplans soll noch in diesem Jahr abgeschlossen und dem Regierungspräsidium Karlsruhe zur Genehmigung vorgelegt werden.

Nach derzeitigem Planungsstand geht der Landkreis als Vorhabenträger davon aus, dass vor der Sommerpause 2019 die konkretisierte Entwurfsplanung auf Grundlage des Wettbewerbsergebnisses abgeschlossen und den politischen Gremien zur Beratung vorgelegt wird.

Im Herbst 2019 soll der Bauantrag eingereicht und mit den bauvorbereitenden Maßnahmen am Grundstück auf dem Stammheimer Feld III begonnen werden.