Calw Calwer Frühling geht neue Wege

Calw. "Bestimmte Angebote oder Vorführungen werden via Facebook kurzfristig angekündigt", stellte Nicolai Stotz, einer der Vorsitzenden des Gewerbevereins Calw, in Aussicht. Damit habe man schon bei den Kimmich Open vor vier Wochen gute Erfahrungen gemacht und könne präziser auf Rahmenbedingungen reagieren wie beispielsweise das Wetter oder parallel stattfindende Aktivitäten.

Schnitzeljagd geplant

In Bewegung bleiben die Besucher in diesem Jahr auch dank einer Schnitzeljagd, die mehrere Geschäfte während des verkaufsoffenen Sonntags anbieten. Die Teilnehmer werden mit Preisen belohnt, für die Stempelkarten in den Betrieben ausgegeben werden.