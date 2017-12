Calw Calwer erleben bergmännische Weihnacht

Freiberg/Kreis Calw. Riegger folgte der Einladung seines Amtskollegen Matthias Damm aus dem Partnerlandkreis Mittelsachsen. Dieser hatte die Calwer zur traditionellen Bergparade in die Silberstadt Freiberg eingeladen. Dort wurde Riegger sowie die Fraktionsvorsitzenden Ursula Utters, Johannes Schwarz, Karl Braun und Kreisrat Manfred Senk Augenzeuge einer historischen bergmännischen Tradition.

Auch ein Neubulacher spielt im Bergmusikkorps Saxonia mit

Die Freiberger Altstadt erstrahlte im Schein der Fackeln und der mit Schwippbögen erleuchteten Fenster, als die Mitglieder der "Historischen Freiberger Berg- und Hüttenparade" in historischen Uniformen verschiedener Zünfte zur Bergmannsparade antraten. Mit einem schallenden "Glück Auf" begann die eigentliche Aufwartung auf dem Schlossplatz, und zum Abschluss stimmten Teilnehmer wie Besucher der Parade das Steigerlied an – musikalisch begleitet vom Bergmusikkorps Saxonia. Dass ein Posaunist des Orchesters, Clemens Sahr, aus Neubulach war, erfuhr die Delegation erst bei der anschließenden Mettenschicht. Dieser alte bergmännische Brauch erinnert an die letzte unter Tage fahrende Schicht vor Weihnachten und fand in der Freiberger Nikolai-Kirche statt.