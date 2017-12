Calw Calwer Brot für die Welt

"Von jedem Laib Brot, das verkauft wurde, spenden wir 20 Cent für diese Kirchenorganisation", berichtete Udo Raisch. Auf diese Weise seien durch den Verkauf des Monatsbrots in diesem Jahr 1600 Euro zusammengekommen.

Dabei allein bleibt es aber nicht wie Pfarrer Tobias Herman von der evangelischen Kirchengemeinde bei der Spendenübergabe berichtete. "Udo Raisch tut übers Jahr viel für unsere Kirchengemeinde und speziell zu Erntedank überließ er uns Brote, die wir ebenfalls für die Aktion verkaufen konnten", so der Pfarrer. Bei diesem Verkauf konnten zusätzliche 720 Euro gesammelt werden. So fließen insgesamt 2320 Euro an "Brot für die Welt".

"Ohne Spenden wie diese könnte die Not vieler Menschen nicht gelindert werden", betonte Pfarrer Hermann. Nur so sei die Arbeit des Entwicklungswerks der evangelischen Kirchen möglich. "Brot für die Welt" ist weltweit in mehr als 90 Ländern aktiv. Sein Fokus liegt dabei auf der Nahrungssicherung, sowie auf Bildung und Menschenrechten. Im Kirchenbezirk wird die Aktion von der evangelischen Gemeinde Altburg und Oberreichenbach, koordiniert.