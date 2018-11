Calw Calw und Collina d’Oro: zehn Jahre Partner

Calw. Das zehnjährige Bestehen der Städtepartnerschaft wurde im Rahmen einer musikalisch umrahmten Lesung gefeiert. Diese wurde sozusagen von Calw nach Collina d’Oro (Schweiz) als Jubiläumsgabe mitgebracht. Bereits zum elften Mal fand eine von Herbert Schnierle-Lutz im Auftrag der Stadt Calw konzipierte Lesung großen Anklang bei den Gastgebern in Collina d’Oro.

Sprecher brillieren bei Auftritt

Präsentiert wurde in Hermann Hesses Tessiner Wahlheimat "Herbst in Hermann Hesses Jugendheimat Calw". Die ausgewählten Texte über das herbstliche Mosten, neue Begegnungen und verwirrende Gefühle, ein erstes Rendezvous und ein überraschendes Ende zeigten die Erlebnisse des jugendlichen Hesse in Calw.