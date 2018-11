Calw Calw bekommt keinen eigenen Beirat

Calw. Jeder Stadtteil von Calw wird künftig eine eigene, legitime Interessenvertretung haben – außer der Kernstadt. Das steht seit der jüngsten Sitzung des Gemeinderates fest. Das Gremium hatte beschlossen, die Stadtteilbeiräte von Wimberg, Alzenberg und Heumaden zu sogenannten Bezirksbeiräten "umzuwandeln" – weil nur letztere in der baden-württembergischen Gemeindeordnung vorgesehen sind. Der Antrag der Neuen Liste Calw, eine solche Interessenvertretung auch für die Kernstadt zu schaffen – wo es bislang nichts dieser Art gibt – wurde dagegen abgelehnt. Stattdessen soll aber ein Arbeitskreis eingerichtet werden, der eine ähnliche Aufgabe erfüllen könnte.

Bevor diese Entscheidung getroffen wurde, hatte unter anderem Ralf Recklies (SPD) sich schockiert gezeigt, dass gerade Calw selbst kein eigenes beratendes Gremium haben solle. Würde eine solche Entscheidung beispielsweise in Stuttgart getroffen, würden die betroffenen Menschen dort auf die Barrikaden gehen, meinte er. "Und ich hoffe, dass die Calwer Bürger das auch machen", so Recklies.

In der Landeshauptstadt gibt es nicht nur in den Stadtteilen, sondern auch in den Bezirken Mitte, Süd, Nord, Ost und West der Kernstadt Bezirksbeiräte – wobei im kleinsten Bezirk Stuttgart Mitte mit mehr als 22 000 Einwohnern (Stand 2014, Datenkompass Stuttgart) beinahe so viele Menschen leben wie in Calws Kernstadt und den Stadtteilen zusammen (rund 24 000 Einwohner). Ein Vergleich also, der allein aufgrund dieser Tatsache als schwierig betrachtet werden dürfte.