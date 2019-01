Calw Café erstrahlt im Kerzenlicht

Calw-Wimberg. Gerade in der dunklen Jahreszeit, in der es früh dunkel und spät hell wird und es draußen klirrend kalt ist, sitzt man gerne in der warmen Stube bei einer guten Tasse Kaffee und dem letzten Weihnachtsgebäck, das von der Adventszeit noch übrig ist. Dies hat sich auch das Haus auf dem Wimberg zu Herzen genommen und ein Lichterfest organisiert. Das Café erstrahlte bei dieser Veranstaltung im Kerzenschein.