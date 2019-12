Calw Bus- und Bahnfahren wird teurer

Systematisch ändert die VGC zum Jahreswechsel nichts. Auch wenn beispielsweise von einigen Fahrgästen die Wiedereinführung der Zehnerkarte erbeten wurde. Den Bedarf hierfür können Volz und Ansprechpartner Wolfgang Ziegerer, respektive dessen Nachfolger Andreas Breitbach, nicht erkennen, wo es doch Vierer-Karten gibt, die extra auf Nachfrage vor einigen Jahren eingeführt wurden. Zumal es auch in anderen Verkehrsverbünden keine Zehnerkarte gibt.

Insgesamt berichtet Volz von einer höheren Nachfrage nach Gruppentickets. "Die Erkenntnis, dass man mit mehreren Leuten spart, hat sich durchgesetzt", meint sie. Nicht so sehr jedoch der erhoffte Trend in Richtung mehr ÖPNV. 2019 hat die VGC keine Zuwächse zu verzeichnen. In Sachen Schülertickets sind die Zahlen sogar leicht rückläufig, führt Volz aus. Die Geschäftsführerin erklärt sich das mit einem starken Stadt-Land-Gefälle. Es brauche immer eine Zeit, bis sich die Entwicklungen aus den Großstädten – wie derzeit beispielsweise ein verstärktes Umweltbewusstsein – auch im ländlicheren Raum etabliert hätten. Überdies hapere es natürlich auch am ÖPNV-Angebot, was wiederum auf die Siedlungsstruktur im Kreis Calw zurückzuführen sei. Die Entfernungen seien sehr groß, die Strecke zu etwaigen Park-and-Ride-Parkplätzen ebenso. Wolle man die Leute wirklich von der Straße auf die Schiene, beziehungsweise in den Bus bekommen, "dann müsste man ganz anders ran an die Haltestellen-Problematik", meint Volz. Hinzu komme die zunehmende Individualisierung in der Arbeitswelt, die das Auto attraktiver mache als den ÖPNV. "Das spielt uns nicht gerade in die Karten." Sogar bei älteren Menschen beobachtet Ziegerer immer häufiger, dass sie lieber mit dem Auto fahren – auch, weil immer mehr Senioren einen Führerschein haben.

Um dennoch attraktiv zu bleiben, gebe sich der Verkehrsverbund redlich Mühe, aktuelle Trends aufzugreifen. So zum Beispiel die App, die 2018 an den Start gegangen ist. "Aber im Landkreis selbst fehlt uns noch der Schub." Die VGC setzt darauf, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sich die Verkehrsangebote etablieren. So wie es zum ­Beispiel auch beim Markt-Ticket war, bei dem man ­samstags eine Hin- und eine Rückfahrt zum Preis von nur einer Fahrt erhält. "Im ersten Jahr haben das keine 100 Leute genutzt. Inzwischen wird es viel nachgefragt", meint Ziegerer.

Übrigens: Bald wird der Fahrgastbeirat neu gewählt, dem auch fünf Nutzervertreter angehören sollen. Interessierte können sich bis 31. Dezember bei Breitbach per ­E-Mail unter andreas.breitbach@vgc-online.de melden.