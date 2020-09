Calw/Burladingen Bürgermeisterwahl: Davide Lichts Chancen stehen nicht schlecht

Die kommenden Wochen dürften für die Stadt Burladingen im Zollernalbkreis spannend werden. Denn am 20. September steht dort die Wahl des neuen Bürgermeisters an. Falls an diesem Tag einer der Kandidaten auf Anhieb mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen kann, gibt es sofort einen neuen Rathauschef – spätestens aber nach der ansonsten nötigen Neuwahl am 4. Oktober, bei der die einfache Mehrheit ausreichen würde.