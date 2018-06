Kreis Calw Bundeswehr trainiert für Katastrophenfall

Solche Szenarien sind zum Glück selten – doch wenn sie eintreten, ist schnelle Hilfe nötig. Neben Feuerwehr, Rettungsdiensten, Polizei und Technischem Hilfswerk, spielt hier auch die Bundeswehr eine wichtige Rolle. Um die Einsatzbereitschaft sicherzustellen, ist es erforderlich, verschiedene Krisenszenarien zu üben.

So wurde kürzlich zeitgleich in den Landkreisen Calw und Freudenstadt, im Enzkreis und in der Stadt Pforzheim eine Stabsrahmenübung des Landeskommandos Baden-Württemberg durchgeführt. Für den Kreis Calw waren das Landratsamt als untere Katastrophenschutzbehörde und das Kreisverbindungskommando der Bundeswehr in Calw beteiligt. Alle beübten Hilfeleistungen wurden in einer sehr guten Leistung gemeistert. Dies stellte auch der militärische Übungskoordinator des Landeskommandos Baden-Württemberg, Oberstleutnant Ludwig Simmel, fest.

Neues Kapitel in zivil-militärischer Zusammenarbeit