Calw Bürger haben nach zwölf Jahren ihr Rathaus zurück

Eine lange, teure und vor allem aufwändige Zeit der Sanierung liegt hinter der Stadt Calw, der Verwaltung, den Architekten, Planern und den rund 50 beteiligten Firmen. Als das Rathaus 2007 von einem Tag auf den anderen evakuiert werden musste, ging man noch davon aus, dass man in etwa zweieinhalb Jahren wieder einziehen könnte. Beinahe zwölf Jahre später war es dann wirklich so weit, dass die Mitarbeiter der Stadt wieder zurück in ihr Rathaus konnten.

Seitdem sei die Zahl der E-Mails, die OB Eggert täglich erreichen, drastisch zurückgegangen, erläuterte er bei der offiziellen Übergabe am Sonntag. Vieles lasse sich nun auf dem kurzen Dienstweg erledigen – sitzen die Mitarbeiter doch oftmals nur ein paar Türen weiter.

"Einschließlich mir selbst hat es bis Anfang des Jahres noch niemand so wirklich geglaubt, dass wir wirklich am 15. März umziehen können", erinnerte sich der OB. Bis heute seien einige kleinere Restarbeiten zu erledigen. "Wir sind mit den Handwerkern mittlerweile ein gutes Team geworden", schmunzelte Eggert. Die Erleichterung darüber, dass dieses Mammut-Projekt nun auch offiziell der Vergangenheit angehört, war ihm deutlich anzumerken. Ebenso den Architekten Frank Hihn und Jörg Weinbrenner. "Alle haben die Dimensionen des Projekts unterschätzt", gab Weinbrenner zu. Und es habe alle an ihre Grenzen gebracht. "Aber wir haben das Herz der Stadt wiederbelebt." Die nächsten 500 Jahre, fügte Hihn augenzwinkernd hinzu, werde das Gebäude problemlos halten.