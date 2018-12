Calw Bündnis gedenkt Tsunami-Opfern

Calw. "Damals war der Begriff Tsunami neu", erinnerte sich Jayantha Gomes. Fast 40. 000 Todesopfer gab es 2004 in seiner Heimat und mehr als 230.000 insgesamt. Aktuell suche starker Regen den Norden der Insel heim und veranlasse die Menschen, aus ihren Wohngebieten in sichere Unterkünfte zu fliehen, so der in Calw lebende Künstler.

Mehr noch. Sowohl er, als auch die Vorsitzende der von Gomes gegründeten Hilfsorganisation, Heike Bihler, lenkten den Blick anlässlich der jährlichen Gedenkfeier aber auch auf die Betroffenen des jüngsten Tsunami in Indonesien am vergangenen Samstag. Derzeit geht man von rund 430 Todesopfern aus. Erst im September hatten rund 2000 Menschen ihr Leben durch eine Flutwelle verloren, noch viele mehr ihr Dach über dem Kopf. Sie gedachten auch anderen Krisenherden auf der Welt wie beispielsweise des israelischen Raketenangriffs auf Syrien am frühen Morgen des Gedenktages. "Aber auch an der Grenze zwischen Mexiko und den USA gibt es schreckliche Nachrichten", sagte Gomes.

Gedanken an erkrankten Verbindungsmann