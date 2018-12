Calw Bücherschrank ist nun gefüllt

"Es folgten Kontakte zur Verwaltung von Coburg und dem Hersteller, um die Idee zu realisieren", erzählte Hettwer. Der Lions Club finanzierte aus Spendengeldern ein Viertel der Gesamtkosten in Höhe von 8000 Euro mit. Das Gros wird aber aus städtischen Mitteln zur Verfügung gestellt. Interessierten bietet der Bücherschrank eine große Auswahl aus allen Genres – auch weil immer neue Werke hineingestellt werden können und ein Tausch stattfindet. "Ausnahme sind Bücher mit religiösen oder politischen Inhalten", sagte Hartmann. Zudem sollen keine beschädigten Bücher oder Zeitschriften dort landen. In Vorbereitung ist außerdem eine Benutzerinformation, die an den Seitenteilen des Bücherschranks angebracht werden soll.