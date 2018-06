Calw Brühl: Aufhalten ohne Kinder verboten, Durchqueren erlaubt

Das wiederum sei der "wesentliche Knackpunkt", so OB Ralf Eggert im Gespräch mit dem Schwarzwälder Bote, weswegen er das vorliegende Gesetz für eine "praxisferne Regelung" hält. Die Anforderungen seien nicht einmal in Großstädten wie Heidelberg erfüllt, führte Eggert aus. Das sei bei einem Seminar an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie in Stuttgart deutlich geworden, an dem der OB unlängst teilgenommen hatte und bei dem das Thema ebenfalls angesprochen worden sei.

"Ich verstehe nicht, dass die Zahlen für alle Städte gleich sind, egal wie groß sie sind", verlieh er seinem Unmut in der Sitzung Ausdruck. "Das hätte man auf die Einwohnerzahl herunterbrechen müssen." Für Calwer Bürger seien vielleicht zehn betrunkene Menschen auf einem Fleck schon viel, während man in größeren Städten keine Notiz davon nehmen würde.

In Calw habe es im Jahr 2016 habe es zum Beispiel insgesamt auf der Gemarkung der Großen Kreisstadt Calw 49 Fälle gegeben, bei denen Alkohol eine Rolle gespielt hatte – Verkehrsordnungswidrigkeiten miteingerechnet.

In Zusammenhang mit dem Brühlspielplatz – der vielleicht wichtigste Ort für eine potenzielle Alkoholverbotszone – sei bei der Bußgeldstelle im Jahr 2016 nur eine Ordnungswidrigkeit bekannt geworden. Der Erlass örtlicher Alkoholkonsumverbote ist somit nach derzeitiger Gesetzeslage in Calw unmöglich.

Unberührt davon bleibt aber das Alkoholverbot auf dem Spielplatz am Brühl, inklusive des Areals, wo die Tischtennisplatten stehen. Da diese Fläche einer besonderen Nutzung vorbehalten ist und somit nicht direkt als öffentlicher Raum gilt – nur Kinder sowie deren erwachsene Begleitpersonen dürfen sich dort aufhalten – kann hier ein Verbot bestehen bleiben.

Die Stadtverwaltung hat nun vor, den Bereich des Spielplatzes auf das Nagoldufer sowie den Weg, der über das Gelände führt, auszudehnen, bis hin zur Hauswand der Volksbank. Damit ist es allerdings Erwachsenen, die ohne Kinder unterwegs sind, untersagt, sich auf dem Gelände aufzuhalten. Durchqueren dürfen sie es aber weiterhin. Ein Schritt, der vor allem Jugendlichen zupass kommen dürfte, da diese zuletzt immer wieder ein Unsicherheitsgefühl am Brühl beklagten – insbesondere durch zwielichtige Erwachsene, die sich dort aufhielten.

Aber auch über die Jugendlichen selbst wurde im Ausschuss diskutiert – sollte man für sie nicht Plätze schaffen, damit sie sich gar nicht erst in öffentlichen Bereichen treffen müssen? Wie sollte man auf Gruppen von Jugendlichen reagieren, wenn sie in der Öffentlichkeit Alkohol trinken? Sofern sie das entsprechende Alter haben, ist das ja nicht verboten. Zumindest außerhalb des Brühls. "Neulich habe ich zwei junge Männer auf einer Tischtennisplatte sitzen sehen, die haben was getrunken und geredet", erzählt Jürgen Ott. (GfC). "Was soll man da machen? Sie haben ja nichts verbrochen."

Anderes Problem

Sie vertreiben? Ohne Alkoholverbotszone gibt es dafür ja keine Rechtsgrundlage. Und überhaupt: "Es bringt ja auch nichts, die Jugendlichen nur zu ›verlegen‹", sagte Phillipp Koch (NLC). Sebastian Nothacker (CDU) entgegnete: "Aber diese Jungs auf der Tischtennisplatte sind ja auch nicht diejenigen, vor denen man Angst hat". Dies sei wieder ein anderes Problem. Das auch in der Sitzung nicht gelöst werden konnte.