Calw Breites Bewegungsangebot

Calw. Denn mit der Sportabzeichen-Verleihung, einem Schwimmkurs in den Herbstferien und viel Spaß im wöchentlichen KiSS-Unterricht wurden schon einige Höhepunkte geboten.

Doch nicht nur hinter den Kindern, auch hinter KiSS-Leiter Martin Schmelzer liegen aufregende Wochen. Und sein erstes Fazit fällt durchweg positiv aus. Nicht nur die Arbeit mit den Kollegen, sondern vor allem mit den Kindern mache ihm viel Spaß. "Es warten jeden Tag kleine neue Aufgaben auf mich.", so der 27-jährige: "Ich freue mich sehr, dass ich in einem so tollen Verein arbeiten darf."

Besonders stolz ist er auf den Schwimmkurs, bei dem in den Herbstferien fast 45 Kinder mit an Bord waren. "Es freut uns sehr, wenn wir bei den Kindern Fortschritte sehen und sie nach einer Schwimmeinheit das Bad mit einem lachenden Gesicht verlassen.", sagt Schmelzer. Neben Spaß stehe für das gesamte Schwimmteam der Angstabbau vor dem Element Wasser sowie das Erlernen einer sauberen Technik im Vordergrund, berichtet der KiSS-Leiter. Die kommenden Schwimmkurse sind bereits in Planung. Im Januar startet der nächste wöchentliche Kurs und in den Faschingsferien ein Kompaktkurs.