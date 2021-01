Calw Breitband bis zu jeder Milchkanne

Klassische SPD-Themen

"Herzensanliegen" sei für den mit 25 Jahren jungen Calwer Kandidaten Philipp Göhner dabei das Recht auf kostenlose Bildung. Bildung müsse unabhängig vom Einkommen der Eltern sein, Kitas sollten endlich gebührenfrei werden. Die Horberin Viviana Weschenmoser betonte, dass der ländliche Raum beim Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs und der Digitalisierung und einer guten Gesundheitsversorgung unterstützt werden müsse: "Wir brauchen einen Stundentakt in jedes Dorf, schnelles Internet an jeder Milchkanne und eine flächendeckende Versorgung mit Ärzten", so Weschenmoser. In seiner Ansprache kritisierte Andreas Stoch das fehlende Konzept der Landesregierung in der Corona-Bekämpfung. "Es erreichen mich Hilferufe aus den Schulen, weil es immer noch kein Konzept für digitalen Unterricht gibt", so der ehemalige Kultusminister. Auch das Vorgehen bei der "groß angekündigten Wiedereröffnung der Schulen um jeden Preis", die "kleinlaut" wieder abgesagt werden musste, kritisierte er als "planlos". Ziel sollte es seiner Meinung nach sein, bei allen Unwägbarkeiten, die die Krise mit sich bringe, für Planbarkeit bei Eltern und Lehrern zu sorgen und einen Dialog auf Augenhöhe mit der Bevölkerung zu führen.