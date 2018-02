Calw Botschafterin aus Lateinamerika vom Original fasziniert

Piet Schaber zeigte ihr die Räume, in denen der Literaturnobelpreisträger geboren wurde und aufwuchs. "Dieses Erbe wird bis heute gepflegt", erzählte der Besitzer des Gebäudes am Marktplatz. Ein Beleg war unter anderem das Gundert-Familientreffen am Sonntag zuvor.

Und dann lernten die Botschafterin und ihr Ehemann Wilheln Beteta Brenes auch die schwäbische Butterbrezel kennen. "Bisher kannte ich nur die Maultasche", schmunzelte sie.

Durch die Freundschaft zu Monika Pfrommer, Evelyn Schucker und Rita Neufang war die Vertreterin des Staates in Zentralamerika in den Landkreis Calw gekommen. "Wir haben uns auf einem Schlachtfest vor fast drei Jahren kennengelernt und gleich verstanden", erinnerte sich Pfrommer an die damalige Begegnung, bei der schließlich der Ehemann der Botschafterin zum Gitarrenspieler und Sänger avancierte.