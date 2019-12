Calw Bodycams: Polizei zieht positives Fazit

Bislang können Bodycams nur im öffentlichen Raum eingesetzt werden. Das heißt, dass sie unter freiem Himmel, nicht aber in Gebäuden verwendet werden dürfen.

Wie Blenke berichtet, möchte die CDU im Zuge der anstehenden Änderungen des Polizeigesetzes erreichen, dass diese Geräte auch in öffentlichen Gebäuden und möglichst auch in privaten­ Räumen zum Einsatz kommen können. So kann sich der Abgeordnete für den Kreis Calw beispielsweise gut vorstellen, dass dadurch ein Ehemann, der seine Frau bedroht, schnell zur Raison gebracht werden kann. Das lasse sich jedenfalls aus den ­Erfahrungen im öffentlichen Raum schließen. Beamte des Polizeireviers Calw berichten, dass die Bevölkerung durchaus positiv auf die Bodycams reagiere. Die Technik sei gut, Bild und Ton würden in guter Qualität wiedergegeben.