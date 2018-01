Calw Blick in die Zukunft im Schwabenalter

Paul Zulehner aus Wien hat die recht unterschiedlichen Reaktionen auf den Anstieg der Zahl der Flüchtlinge im Jahr 2015 untersucht: Ärger, Sorge und Zuversicht. Wie kommt es dazu? Welche Rolle spielen Ängste und wie können Kirche und Gesellschaft mit den Herausforderungen umgehen, die sich aus dem Erstarken rechtspopulistischer Strömungen in Deutschland und Österreich ergeben? Am Donnerstag, 8. März, ist er um 19.30 Uhr zu Gast im Martin-Luther-Gemeindehaus in Birkenfeld.

Am Dienstag, 24. April, geht es um 19.30 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus in Höfen an der Enz um künstliche Intelligenz. Lukas Ohly, ein evangelischer Pfarrer, beobachtet die Forschung und Entwicklung der künstlichen Intelligenz als Religionsphilosoph. Welche ethischen Fragen stellen sich beim autonomen Fahren oder in der personalen Kommunikation mit Maschinen und Programmen wie Siri, Cortana oder Alexa?

Gemeinsam mit den Volksbanken Raiffeisenbanken im Kreis Calw lädt das Bildungswerk zum Wirschaftsforum 2018 am 14. Juni um 19.30 Uhr in das Dekra Congress-Center nach Altensteig-Wart ein. Die visionären Gedanken des vor 200 Jahren geborenen Friedrich Wilhelm Raiffeisen werden dabei im Mittelpunkt stehen. Aus tiefer religiöser Überzeugung hat er mit den Grundsätzen von Solidarität und Hilfe zur Selbsthilfe den bis heute gültigen Genossenschaftsgedanken aus der Taufe gehoben.

Susanne Haselbacher ist pädagogische Mitarbeiterin im Bildungswerk. Sie kümmert sich unter anderem um neue Modelle der Bildungsarbeit mit und für Senioren. Im vergangenen Jahr war sie während der Gartenschau Bad Herrenalb und im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum voll im Einsatz.

Weitere Informationen: Telefon 07051/1 26 56 oder www.eb-schwarzwald.de