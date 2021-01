Kreis Calw. Menschen, die älter als 80 Jahre sind, sollen vor Ort angeschrieben werden und einen Impftermin angeboten bekommen. Das fordert Thomas Blenke, stellvertretender Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion. "Senioren ist nicht zumutbar, wenn sie zur Vereinbarung eines Impftermins in überlasteten Hotlines oder Websites allein gelassen werden", sagte der Abgeordnete für den Landkreis Calw. Blenke verwies in diesem Zusammenhang auf entsprechende Beschlüsse einer Klausurtagung seiner Fraktion hin. Das Schreiben an die älteren Menschen soll demnach vom Land finanziert und von den örtlichen Behörden versandt werden. Die CDU setze sich dafür ein, dass den über 80-Jährigen auch die Kosten für die Taxifahrt zur Impfung bei Bedarf ersetzt werde.