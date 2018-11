Calw Bleiben die Spareinlagen sicher?

Durch die Veranstaltung führt Stephan Schöning, akademischer Leiter und Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Finanzen am Campus Calw.

Nach der Pleite der Herstattbank Anfang der 1970er-Jahre ist in Deutschland ein kompliziertes System zur Absicherung von Einlegern aufgebaut worden. Dieses System hat sich offenbar bewährt, denn seither hat kein Einleger in Deutschland bei Bankschieflagen Geld verloren, selbst in der globalen Finanzkrise ab 2007. Doch können sich Einleger wirklich entspannt zurücklehnen?

System und dessen Probleme werden thematisiert