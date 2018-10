Calw Bischofstraßen-Sperrung sorgt für Chaos in Wohngebieten

Gnadenlos verstopft

So habe das Ordnungsamt alle Hände voll zu tun gehabt, den Verkehr am Laufen zu halten – allerdings nicht in der Bischofstraße selbst, sondern vor allem in der Hindenburgstraße und Im Zwinger. Denn ortskundige Verkehrsteilnehmer hätten versucht, die nur für Anlieger freigegebenen Strecken als Umleitung zu nutzen – mit der Folge, dass vor allem die Hindenburgstraße gnadenlose verstopft gewesen sei. Zudem seien mehrfach Anfragen gestellt worden, ob die Schranke beim Hermann Hesse-Gymnasium Richtung Schillerstraße geöffnet werden könne. Das Problem, so der OB: Keine dieser Strecken sei für Umleitungsverkehr freigegeben – oder auch nur dazu geeignet. Denn die Straßen sind zu eng. Eine gewaltige Belastung für die Anwohner; zumal es dort auch keine Gehwege gibt.

"Es tut uns wirklich leid", erklärte Eggert, "aber man muss eben wirklich außenrum fahren."