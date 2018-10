Calw Bischofstraße: Sperrung aufgehoben

Denn der Verkehr war in den ersten beiden Tagen der Baustelle, am Montag und Dienstag, 15. und 16. Oktober, ein absolutes Chaos. Vor allem in der Hindenburgstraße und im Zwinger (wir berichteten).

Ortskundige Autofahrer hatten versucht, die nur für Anlieger freigegebenen Strecken als Umleitung zu nutzen – wofür diese natürlich nicht ausgelegt sind. Die Folge: Es ging teils nicht mehr vor, nicht zurück, die schmalen Straßen waren verstopft. "In den ersten beiden Tagen war es am schlimmsten", sagt Ordnungsamtsleiterin Irene Stamer.

Danach habe es sich reguliert. Immer wieder seien jedoch Beschwerden von Anwohnern am Zwinger gekommen. Dort sei dann verstärkt kontrolliert worden. Ebenso wie in der Lederstraße sowie in den ersten Tagen am ZOB. Natürlich konnten die Beamten aber nicht überall gleichzeitig sein, dafür reiche das Personal nicht, sagt Stamer.

"Viele Leute haben trotz Schilder einfach probiert reinzufahren", ärgert sie sich. Noch gebe es keine konkreten Angaben über die Anzahl der Verstöße. "Aber es sind sicherlich viele."

Kritik an Bauvorhaben: Recht am Eigentum hat höheren Stellenwert

Auch die Bauarbeiten an sich hatten im Vorfeld für Kritik gesorgt. So kam unter anderem die Frage auf, warum die Stadt es erlaube, dass wegen lediglich zwei Gasanschlüssen für Tausende Autofahrer die Straße gesperrt würde. Es sei ein Fehler gewesen, die Verlegung nicht vorzunehmen, als die Bischofstraße vor rund zwei Jahren schon einmal aufgerissen worden sei, so der Vorwurf (wir berichteten).

Maßnahmen dieser Art müssten umgesetzt werden, wenn sie notwendig seien – und nicht, wenn die Straße gerade zufällig aufgerissen sei, argumentierte Oberbürgermeister Ralf Eggert. Die Stadt könne lediglich möglicherweise betroffene Unternehmen fragen, ob sie ebenfalls etwas planen.

Die bloße Tatsache, dass jemand an einer viel befahrenen Straße lebe, könne ihm zudem nicht verwehren, einen Gasanschluss zu bekommen, meinte OB Eggert. Zwar haben auch die Bürger das Recht, eine öffentliche Straße ständig zu befahren und keine Umleitung in Kauf nehmen zu müssen. "Wie man jedoch bundesweit auch sieht: Das Eigentum hat den höheren Stellenwert", so Eggert.

Die Kosten für die Beschilderung und die Verkehrssicherung trägt die ENCW. Für die Verkehrskontrollen kommt die Stadt Calw auf.