Calw Bis zu zwei Wochen Vollsperrung

Ursprünglich war diese Maßnahme für Mai geplant gewesen, dann jedoch auf Wunsch der Stadt Calw wegen der zeitgleichen Sanierung der Stuttgarter Straße auf August verschoben worden. Auch dieser Termin wurde allerdings nicht eingehalten – weil die Baufirma, die die Mängel verursacht hat und diese beseitigen müsste, kein Konzept zur Beseitigung vorgelegt hatte.

Nun werden die Arbeiten im Laufe der Sommerferien umgesetzt. Die Maßnahme, so erklärte ein Sprecher des Regierungspräsidiums Karlsruhe auf Anfrage unserer Zeitung, werden voraussichtlich eine bis zwei Wochen dauern – und die Straße wird in diesem Zeitraum voll gesperrt; eine Umleitung erfolgt wohl über Holzbronn und Stammheim. Die schlechte Nachricht: Somit ist zumindest zeitweise bei zwei wichtigen Zufahrtswegen nach Calw mit Behinderungen rechnen.

Übrigens: Die Baufirma, die die Mängel verursacht hat, wird die Maßnahme nicht selbst übernehmen, allerdings die Kosten dafür tragen müssen. Der Grund: Das Konzept, das der Betrieb schließlich doch vorgelegt hatte, war dem Regierungspräsidium zu vage gewesen.

Bad Liebenzell

Und noch eine Maßnahme steht 2018 an, die bereits vergangenes Jahr hätte erledigt sein sollen: die Sanierung der B 463 in Bad Liebenzell. Vom Ortseingang (von Calw aus) bis zum Kurhausdamm wird das Regierungspräsidium Karlsruhe hier die Straße auf einer Länge von rund 500 Metern auf Vordermann bringen lassen. Die Arbeiten beginnen am 26. März und enden am 17. August. Zwischen dem 3. April und dem 11. August droht dann eine Vollsperrung; der Verkehr wird über Unterhaugstett, Möttlingen, Neuhengstett, Ottenbronn und Hirsau umgeleitet.