Calw Bilanz deutlich übertroffen

Calw. Mit 5100 Dienststunden bis Ende November haben die derzeit 54 Mitglieder des THW-Ortsverbands (OV) Calw ihre Bilanz vom vergangenen Jahr um gut 500 Stunden übertroffen – so das Fazit des stellvertretenden Ortsbeauftragten Marc Stahl. Wie in den Vorjahren reicherte er die Weihnachtsfeier, die diesmal im Hotel Kloster Hirsau stattfand, um einige Aspekte aus dem THW-internen EDV-System an. Fakt ist demnach auch, dass die Hälfte des Fuhrparks der Calwer seine geplante Nutzungsdauer teils weit überschritten hat.

Hoffen auf Modernisierung

Hier hofft die Helferschaft auf einen Modernisierungsschub im nächsten Jahr. Schließlich strukturiert sich die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk nicht nur anhand des neuen Zivilschutzkonzepts auf allen Ebenen um, sondern hat auch zusätzliche Finanzmittel erhalten, um den Erneuerungsstau bei Fahrzeugen und Ausrüstung aufzulösen, heißt es in einer Pressemitteilung.