Calw Bewaffnete Unbekannte rauben Cabrio

Der Geschädigte wollte gegen 4:45 Uhr gerade in sein Auto steigen, als die beiden Männer auf ihn zugingen und unter Vorhalt eines Gewehrs sowie eines Messers die Herausgabe des Fahrzeugschlüssels forderten. Danach stiegen die Täter in den Wagen und fuhren in Richtung Gutleutberg davon.