Calw Bevor das Kind in den Brunnen fällt

Seit etwa drei Jahren bietet die Fachstelle auch das interaktive Planspiel "Tom und Lisa" in den Klassenstufen acht und neun verschiedener Schulen an. Dabei sollen Schüler sich unter anderem in Situationen hinein versetzen, in denen sie mit Suchtmitteln konfrontiert werden, und Strategien entwickeln, was sie tun könnten, anstatt solche Substanzen zu konsumieren.

Jugendhäuser

In Jugendhäusern gebe es dagegen meist eher ein offenes Angebot, mit den Mitarbeitern der Fachstelle ins Gespräch zu kommen. Auch dort würden mitunter aber Veranstaltungen organisiert.

Ein großer Vorteil dieser Vorgehensweise – der aber auch bei den Workshops in Schulen greife –, so Schüle: "Wenn’s wirklich mal drauf ankommt, ist die Hemmschwelle nicht so groß, auf uns zuzukommen."

Jugendschutzteams

Ebenfalls engagiert war die Fachstelle beim Nachtumzug der Narren sowie dem Stadtfest in Calw. Dort waren die Suchtberater zusammen mit Ordnungsamt, Polizei, dem Treffpunkt Sicher und dem Kreisjugendring in sogenannten Jugendschutzteams unterwegs. Dabei wurden Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz überwacht und Aufklärung betrieben.

"Gib acht im Verkehr"

Seit rund 20 Jahren arbeitet die Fachstelle Sucht auch gemeinsam mit dem Kreisjugendring, der Kreisverkehrswacht, der Verkehrspolizei und den Berufsschulzentren am Projekt "Gib acht im Verkehr" mit. Dazu gehört neben einem Fahrsicherheitstraining für junge Menschen auch ein Workshop zum Thema "Alkohol am Steuer".

Fortbildungen

Für Vorgesetzte, Mitarbeitervertretungen sowie Betriebs- und Personalräte organisiert die Calwer Fachstelle ­Fort­bildungen. Die Teilnehmer können dort Kompetenzen erwerben, um suchtkranken Mitarbeitern schon möglichst frühzeitig unter die Arme zu greifen. "Da gehen Beratung und Prävention ineinander über", erläutert ­Heinrich. Zudem gebe es die Möglichkeit betrieblicher Sozialberatung, Hilfe zur Vor­beugung eines Burn­out-Syndroms bei Mitarbeitern oder auch Kurse zur Nikotinentwöhnung.