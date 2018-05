Calw Besucher können sich ein Bild vom Hundesport machen

Calw-Hirsau. Am Wochenende gibt es viel zu sehen beim Verein der Hundefreunde Calw. Die Teamtest-Meisterschaft 2018 des Südwestdeutschen Hundesportverbands wird am Samstag, 5. Mai, ab 9.30 Uhr auf dem Vereinsgelände am Sportplatz in Hirsau ausgerichtet.