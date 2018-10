Calw Besucher genießen Deftiges passend zur Jahreszeit

Platz immer knapper

Emil-Molt-Schule, so lautet der korrekte Name der Calwer Lehrinstitution, welche noch in der Eduard-Conz-Straße (ehemals Krankenpflegeschule) angesiedelt ist. "Noch", sagt Fachlehrerin Franziska Großmann deshalb, weil hier der Platz immer knapper werde. Denn die Schule entwickle sich weiter. Zum Beispiel sei es Ziel, den naturwissenschaftlichen Bereich auszubauen. Dazu kommt: Die Zahl der Schüleranmeldungen nimmt stets zu. Wie das Krankenhausareal samt den Schulgebäuden in Bälde aussehen wird, ist ein dritter Faktor, den man im Auge behält.

Großmann erläuterte im Pressegespräch den Erfolg der Waldorfschule. Einiges, was vor 100 Jahren noch revolutionär galt, kann man sich auch in Regelschulen vorstellen. Sicherlich würde dort der Faktor Zeit eine tragende Rolle spielen. Hier genießen die Schüler ein hohes Maß an Freiheit und Individualität. Doch geht die Freiheit mit Verantwortung einher. Sonst wäre das Scheitern absehbar.