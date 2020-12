Calw Beste Stimmung im "Kaufhaus Innenstadt"

An Heiligabend wurden weniger Besucher an den üblichen Markt-Samstagen gezählt. "Das liegt daran, dass viele ihre Ware vorab bestellt haben und nur kurz da waren, um sie abzuholen." Bereits an den vergangenen Samstagen wurde ein Rezeptvorschlag an die Kunden verteilt, damit man die Zutaten rechtzeitig besorgen kann: klare Rote-Bete-Suppe als Vorspeise, als Hauptgang Rinderroulade in Rotwein geschmort und zum Dessert Kürbiskernparfait mit marinierten Orangen. "Die zur Saison passenden Rezepte werden das ganze Jahr über immer so gewählt, dass man 80 Prozent der Zutaten auf alle Fälle auf dem Markt bekommt", versichert Rust.

Der Markt sei trotz Corona gut besucht, "weil man im Freien ist und genug Platz hat, Abstand zu halten", so Rust. Er habe festgestellt, dass die Kunden beim Einkauf unter freiem Himmel viel disziplinierter und wertschätzender miteinander und mit den mobilen Nahversorgern ­umgehen.

Trotz Corona-Auflagen und regnerischem Wetter war die Laune auf beiden Seiten an Heiligabend zwischen 8 und 12 Uhr bestens. Viele nutzten den Einkauf für ein Schwätzchen – natürlich unter Einhaltung der Abstandsregelung und mit Mund-Nase-Be­deckung – und wünschten sich gegenseitig ein frohes Weihnachtsfest.