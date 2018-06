Calw Besseres Verständnis und mehr Toleranz

Anschließend geht es nach München

In dieser fanden sich verschiedenen Willkommensgeschenken sowie Broschüren für die Besucher. Köcher betonte, dass zwar alle Schüler in Deutschland Englisch lernen, es in den USA aber keinesfalls selbstverständlich sei, Deutsch zu lernen.

Angesichts zunehmender nationalistischer Tendenzen auch in Europa äußerte er seine Hoffnung, dass Austauschprogramme zu einem besseren Verständnis füreinander und damit zu mehr Toleranz führen. Der rege Kontakt zwischen den Schülern soll dabei helfen.

Der Austausch mit der Edwardsville High School in Illinois findet in diesem Jahr zum ersten Mal statt. Noch bis zum 17. Juni verweilen die amerikanischen Schüler bei ihren Austauschpartnern in den deutschen Gastfamilien in Calw und Umgebung. Dann geht es weiter nach München sowie Berlin.