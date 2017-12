Calw Besinnliches in romantischer Atmosphäre

Im Anschluss an die Lesung bei der einfühlsamen Interpretation von "Pastorale für Waldhorn und Orgel" von August Körling brillierte der Hornist Fausto Ruque, der wie seine Frau Karin Kriese mehrere Jahre im Nationalorchester von Ecuador spielte, mit großem professionellem Können. Einen echten Glanzpunkt setzte das Duo Hagner/Ruque am Ende mit Mozarts drittem Satz ("Rondeau allegro vivace") aus dessen "Hornkonzert in Es-Dur".

Dekan Erich Hartmann hatte den verbalen Teil der Klangrede übernommen. Bei seiner ersten Lesung mit dem Titel "Adventszeit" nahm er die Zuhörer mit auf den Weihnachtsmarkt und auf die Straßen einer Stadt. Mit ausdrucksstarkem Vortrag schilderte er die vielen Lichter auf dem Marktplatz und in den Fenstern der Häuser sowie in den wohl drapierten Auslagen der Geschäfte. Dabei fragte er zunächst sich selbst: "Kommt auch ein Licht bei mir an?"

Nächste Veranstaltung am 10. Dezember

Hartmann schilderte gestresste Eltern, die Einsamkeit einer alleinstehenden alten Frau und fragte dann immer wieder: "Adventszeit – kommt ein Licht an bei Ihnen?" Der Ich-Erzähler geht am Ende nach Hause, löscht das Licht, zündet eine Kerze an und denkt an den Gott, "der sich selbst an andere Menschen verschenkt".

Bei einer zweiten Lesung nahm der Calwer Dekan die Zuhörer mit auf einen Bahnhof. Die Menschen kommen an, andere fahren ab. Einige sind nervös und unruhig, an- dere warten geduldig auf ihren Zug. Aber eine Sehnsucht treibt alle um. "Sehnsucht, das ist Advent", unter- strich Hartmann. Wenn man jetzt Barbara-Zweige schneide, würden diese zum Christfest blühen. Dies sah er als Symbol für die Aussage: "Advent ist auch Lust auf das, was kommt". Die nächste Klangrede findet am zweiten Advent, 10. Dezember, ab 18 Uhr in der Stadtkirche statt. Hagner spielt Orgelwerke und Pfarrer Dieter Raschko übernimmt den Redebeitrag.