Calw Besinnlich und beschwingt

Calw. Ein gelungenes und vielfältiges Programm erlebten die Besucher am Mittwochabend in der voll besetzten Calwer Stadtkirche. Beim Adventskonzert des Hermann- Hesse-Gymnasiums wurde von besinnlichen Stücken über beschwingte Lieder bis zu nachdenklicher Musik alles geboten, was man im Advent hören möchte.