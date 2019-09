Calw Beschwerde über Kindergarten-Baustelle

Eines scheint in der Sache Kindergarten Hengstetter Steige sicher: Die Renovierung war überfällig. Das wurde nicht nur in den vorausgegangenen Sitzungen des Bau- und Umweltausschusses deutlich, in der das Thema disktuiert wurde, sondern wird auch von allen Seiten kommuniziert. Weit weniger Einigkeit herrscht hingegen zur Frage nach dem "Wie". Denn zumindest für eine Familie, die sich sich per E-Mail bei der Stadtverwaltung und dem Schwarzwälder Boten meldet, scheint der Ablauf der Renovierung eine Zumutung zu sein. "Es ist sehr erfreulich, dass der Kindergarten in der Hengstetter Steige derzeit in großem Umfang renoviert wird. Dies war mehr als nötig und das Ergebnis wird sicher toll werden", räumt die Verfasserin des Schreibens ein. Dann folgt das große "Aber": "Leider hat diese Woche der Kindergartenbetrieb nach dreiwöchiger Pause wieder angefangen und die Kinder müssen in einer Baustelle betreut werden", echauffiert sie sich. Es gebe keine funktionierende Heizung, die Fenster seien mit Brettern verschlossen und den Garten könnten die Kinder nur eingeschränkt nutzen. "Diesen Zustand finde ich untragbar", schreibt die Frau weiter. Sie stellt die Frage in den Raum, ob die einzelnen Gruppen nicht auf andere Einrichtungen verteilt oder Ersatzräumlichkeiten geschaffen werden müssten. "Die Bauarbeiten werden auf den Rücken der Kinder ausgetragen", schimpft sie. "Es ist untragbar und ein Beispiel für eine komplette Fehlplanung seitens der verantwortlichen Stellen."