Kreis Calw. Im Kreis Calw wurden über das Wochenende 127 Menschen neu positiv auf Corona getestet. Ferner wurden vier in Zusammenhang mit dem Coronavirus stehende Todesfälle bekannt. Mit einer Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 200 gilt der Kreis als Hotspot-Region. Die Kreisverwaltung bereitet eine Allgemeinverfügung vor, um die im Erlass des Sozialministeriums vorgegebenen Maßnahmen umzusetzen. Sie soll am Dienstag veröffentlicht werden. Inwieweit eine nächtliche Ausgangsbeschränkung greife, werde noch mit dem Ministerium abgestimmt.