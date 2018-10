Calw Beschäftigt die Stadt zu viel Personal?

Calw. Die Kernverwaltung der Stadt Calw ist im Vergleich zu anderen Kommunen um rund zwölf Stellen überbesetzt. Der Bauhof hingegen habe circa 14 Stellen zu wenig. So steht es im GPA-Bericht vom Juni diesen Jahres. "Der Grund für unseren Antrag ist also relativ einfach", sagte Philipp Koch (NLC) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Seine Fraktion, die CDU und SPD-Stadtrat Ralf Recklies bemängeln, dass es zwar vor einigen Jahren ein Organisationsgutachten für den Fachbereich III, also die Finanzen, gegeben hatte, jedoch nicht für die anderen Bereiche. Dabei handelt es sich um die Fachbereiche Steuerung und Service (I), Bildung, Kultur und Tourismus (II) sowie Planen, Bauen und Verkehr (III). "Es wurde immer wieder auf Über- oder Unterbesetzungen hingewiesen. Daher sollte jemand von außen das beurteilen", betonte er.

Was sich die Antragsteller durch das Gutachten erhoffen seien vor allem Erkenntnisse über die Schlagkraft der Verwaltung und damit einhergehend auch über eventuellen Handlungsbedarf. "Falls das Gutachten in den einzelnen Bereichen Mehrstellen zum Ergebnis hat, muss der Gemeinderat der Verwaltung die entsprechenden Haushaltsmittel zur Verfügung stellen", heißt es im Antrag. Ergebe es hingegen weniger Stellen, müsse der Rat ebenfalls entsprechend reagieren. "In beiden Fällen würden jedoch objektive Ergebnisse vorliegen, mit denen der Gemeinderat dann die entsprechende und zukunftsorientierte Beschlüsse fassen kann." "Es geht dabei um eine Weichenstellung", so Koch.

Keine Einigkeit nach längerer Diskussion